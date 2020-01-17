Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,551.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

İsrail hava saldırısıyla Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait hedefleri vurdu.

Hamdi Yıldız   | 17.01.2020
İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kassam Tugayları'na ait bazı noktalar uçak ve helikopterlerden fırlatılan roketlerle vuruldu. 

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş helikopterleri tarafından Hamas'a ait bölgedeki altyapıya yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'den İsrail tarafına ateş balonlarının atıldığı ve söz konusu hava saldırısının bu nedenle gerçekleştirildiği de belirtildi.

Hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

İsrail hava saldırısıyla Gazze'yi vurdu

İsrail biri parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

Kaşıkçı cinayetinde adı geçen İsrailli firmanın davası basına kapalı görüldü

Radyo Şems Gazze'de engellilerin sesi oldu

Radyo Şems Gazze'de engellilerin sesi oldu
Filistin: Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır

Filistin: Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakere olasılığı neredeyse sıfır
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı