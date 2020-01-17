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Dünya

İsrail biri parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla 5 Finlandiya vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Sümeyye Özer,Hamdi Yıldız   | 17.01.2020
İsrail biri parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşını gözaltına aldı

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, 4'ü aktivist ve biri Finlandiya parlamento üyesi 5 Finlandiya vatandaşı, İsrail'le Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçme girişiminde bulundukları iddiasıyla İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. 

Haberde ayrıca İsrail Dışişleri Bakanlığının "İsrail, misafirlerin İsrail yasalarına uymasını bekliyor." açıklamasına yer verildi.

İsrail'deki Finlandiya Büyükelçiliği böyle bir girişimde bulunan parlamento üyesinin normal bir kişi konumunda olması nedeniyle olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan Gazze'deki Geri Dönüş Yürüyüşü Ulusal Heyeti, uluslararası aktivistlerin gözaltına alınmasını kınadı, uluslararası aktivistlerle dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Heyet, yabancı dayanışmacılara ve insan hakları kuruluşlarına Gazze Şeridi'ne yönelik karadan ve denizden yapılan zalim ablukaya karşı uluslararası kampanyalar düzenlemeye devam etmeleri ve etnik işgal politikalara karşı durmaları çağrısında bulundu.

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