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Dünya

İsrail hapishanesindeki Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde 23 yaşındaki Filistinli bir tutuklunun geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiği duyuruldu.

Qais Omar Darwesh Omar,Halime Afra Aksoy   | 22.04.2020
İsrail hapishanesindeki Filistinli bir tutuklu hayatını kaybetti

Ramallah

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistinli Nur el-Bergusi'nin baygınlık nöbeti geçirdiği belirtildi.

Hapishane idaresinin Filistinli tutukluya tıbbi müdahalede geç kaldığı ifade edilen açıklamada, Bergusi'nin Negev Hapishanesine ait hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Bergusi'nin ölümünün tüm sorumluluğunun İsrail makamlarına ait olduğu vurgulanan açıklamada, bu kayıpla birlikte 1967'den bu yana hayatını kaybeden Filistinli tutuklu sayısının 223'e yükseldiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Abud beldesinde yaşayan Bergusi, İsrail makamlarınca 8 yıl hapse mahkum edilmişti.

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