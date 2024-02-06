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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail hapishanelerindeki Filistinliler "en sert kışı" geçiriyor

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, cezaevi yönetiminin özellikle 7 Ekim sonrası artırdığı kısıtlamalar nedeniyle bu yıl oldukça zor bir kış geçirdiği belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
İsrail hapishanelerindeki Filistinliler "en sert kışı" geçiriyor

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verdi.

Faris, "Hapishanelerde elektrikli aletlere, ısıtma cihazlarına, kıyafetlere ve battaniyelere el konuldu. Yiyecek miktarı ve kalitesi de en alt seviyeye düşürüldü." dedi.

"Sıcaklığın düşmesiyle birlikte hava koşulları zor ve sert bir cezalandırma aracı haline geldi"

İsrail cezaevi yönetiminin uygulamaları nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sağlığının bozulduğunu, kemik, eklem ve mide rahatsızlıkları yaşadığını aktaran Faris, "Sıcaklığın düşmesiyle birlikte hava koşulları zor ve sert bir cezalandırma aracı haline geldi." diye konuştu.

Mevsim kaynaklı hastalıkların arttığına dikkati çeken Faris, tek parça kıyafetle tecrit edilmiş Filistinlilere verilen ince örtülerin soğukta etkisiz kaldığını vurguladı.

Faris, "7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için en sert kış oluyor." dedi.

Faris, İsrail'in Filistinlilere yönelik bu uygulamaları karşısında uluslararası hukukun ve insan hakları kuruluşlarının sessiz kaldığını belirterek tepkisini dile getirdi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 6 bin 420 Filistinliyi gözaltına almıştı.

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