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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir hastanenin çevresine düzenlediği hava saldırılarında en az 17 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Mücahit Aydemir  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
İsrail, "güvenli" dediği Gazze'nin güneyinde 17 sivili daha öldürdü

Gazze

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir hastanenin çevresine düzenlediği hava saldırılarında en az 17 Filistinli öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırılarını 45 gündür sürdüren İsrail ordusu, "güvenli" olduğunu iddia ederek Filistinlileri zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

AA'ya konuşan bölgedeki görgü tanıklarının ifadesine göre, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi çevresindeki iki evi hedef alan İsrail ordusunun saldırısında en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

Onlarca Filistinlinin ise hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Bölgedeki bir görgü tanığı "Bombardıman birçok evin yıkılmasına, bazılarının hasar görmesine neden oldu. Burası yerleşim bölgesi, siviller ve çiftçiler yaşıyor, aramızda savaşçı yok." ifadelerini kullandı.

Görgü tanıkları, evlerini terk eden sivillerin özellikle bölgede etkili olan şiddetli yağış ve soğuk hava nedeniyle giderek daha da zorlaşan şartlar altında olduğuna dikkati çekti.

İsrail ordusu haftalardır, Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye gitmeleri için zorlarken, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği güney bölgelerine de sık sık hava saldırılarında bulunmaya devam ediyor.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü.

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