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Dünya

İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Mustafa Deveci   | 31.01.2021
İsrail güçlerinin saldırısında Batı Şeria'da 1 Filistinli şehit oldu

Kudüs

Yerel kaynaklar, Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan Gush Etzion kavşağında kimliği belirtilmeyen bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurulduğunu ifade etti.

Ağır yaralanan Filistinli olay yerinde hayatını kaybederken, İsrail güçlerinden yaralanan olmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gush Etzion kavşağında "bıçaklı saldırı girişiminin" bildirildiği, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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