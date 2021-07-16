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Dünya

İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir köyün girişini kapattığı belirtildi.

Gülşen Topçu   | 16.07.2021
İsrail güçleri, Nablus'un güneyindeki bir köyün girişini yeniden kapattı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail buldozerleri, askerler eşliğinde Nablus'un güneyindeki Usrin köyünün tek girişine yeniden toprak yığdı.

İsrail güçleri, Usrin köyünün girişini bir ayı aşkın bir süre kapalı tuttuktan sonra 15 Temmuz'da bir günlüğüne açmıştı.

İsrail güçleri, çoğu zaman güvenlik gerekçesiyle Filistin köylerinin girişlerini kapatıyor.

Usrin köyünde bugün, Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlenmişti.

Bugün Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, 25 Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanmıştı.

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