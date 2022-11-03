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Dünya

İsrail güçleri Nablus'taki kuşatmayı kaldırdı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus kentine 11 Ekim’den bu yana uyguladığı kuşatmayı kaldırdı.

Qais Omar Darwesh Omar, Hacer Başer   | 03.11.2022
İsrail güçleri Nablus'taki kuşatmayı kaldırdı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrailli bir askerin 11 Ekim’de işgal altındaki Batı Şeria’ya bağlı Nablus’taki bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda ölmesi üzerine kenti ablukaya alan İsrail güçleri, bu sabah itibarıyla şehre çıkan tüm yolları açtı.

AA muhabirine konuşan Nablus'un batısındaki Deyr Şeref beldesi Belediye Başkanı Ömer Nevfel de İsrail güçlerinin şehrin girişindeki toprak birikintiyi kaldırdığını söyledi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) 28 Ekim'deki haberinde, Nablus yolundaki üç askeri kontrol noktasından ikisinin açıldığını aktarmıştı.

Nablus’taki saldırı

Batı Şeria'nın kuzeyindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi "Shavei Shomron" yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüştü. Saldırıyı, kendilerini "Aslanların İni" şeklinde adlandıran Filistinli bir grup üstlenmişti.

Olayın ardından İsrail askerleri, "Aslanların İni” grubunun tasfiye edilmesini gerekçe göstererek yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Nablus'u kuşatma altına aldı.

İsrail ordusu bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine çok sayıda baskın gerçekleştirdi. Olaylarda aralarında çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun son olarak 25 Ekim gecesi Nablus'un Eski Şehir bölgesine düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 20 Filistinli de yaralandı.

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