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Dünya

Fransa: Ukrayna'dan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlaması iyi haber

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'dan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlamasının iyi haber olduğunu belirtti.

Esra Taşkın   | 03.11.2022
Fransa: Ukrayna'dan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlaması iyi haber

Paris

Colonna, Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tahıl ihracatının Karadeniz üzerinden yeniden başlamasının iyi haber olduğunu belirterek Birleşmiş Milletlerin ve Türkiye'nin burada oynadığı kilit rolü selamladığını ifade etti.

Fransız Bakan, birkaç gün sonra süresi dolacak olan Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

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