Dolar
30.60
Euro
32.96
Altın
2,039.64
ETH/USDT
2,377.30
BTC/USDT
43,150.00
BIST 100
8,843.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 mülteci kampına baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan el-Faria ve Nur Şems Mülteci Kamplarına baskın düzenledi, baskına direnen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 mülteci kampına baskın düzenledi

Ramallah

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail güçlerinin askeri buldozerler eşliğinde Batı Şeria'nın Tubas kenti yakınındaki el-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini söyledi.

Tanıklar, kampın çeşitli noktalarında İsrail güçleri ile baskına direnen Filistinliler arasında silahlı çatışmanın yaşandığını ve İsrail ordusunun kampa takviye birlikler gönderdiğini aktardı.

Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan görgü tanıkları da İsrail güçlerinin ateş açması sonucu en az 2 Filistinlinin yaralandığını, kampa baskın düzenleyen İsrail özel kuvvetleri ile Filistinliler arasında çeşitli noktalarda çatışmaların yaşandığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin kampa takviye birlik gönderdiğini ve birçok binanın çatısına keskin nişancıları konuşlandırdığını ifade etti.

İsrail güçlerinin bir evi kuşattığını aktaran tanıklar, evin içindeki Filistinlilerin teslim olmasını istediğini söyledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nur Şems Mülteci Kampında gerçek mermiyle yaralanan bir kişiyi hastaneye götürdüğü, İsrail askerlerinin, sağlık ekiplerinin kampta yaralanan bir kıza ulaşmasına engel olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri sabah saatlerinde Nur Şems Mülteci Kampı ve Tulkerim kenti mahallelerine düzenlediği baskında birçok eve zorla girerek arama yapıp, çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekilmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 383 Filistinli yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasının detaylarına ulaşıldı
Depremde hayatını kaybeden üniversite personeli ve öğrencileri için tören düzenledi
Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü Ardahan'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Bakan Bayraktar, Zonguldak'ta madencilerle ocağa indi
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: 3 ilde yapmaya başladığımız deprem konutlarında artık son aylara yaklaştık

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a saldırma hazırlığında olan İsrail'i uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, Refah'a saldırma hazırlığında olan İsrail'i uyardı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 mülteci kampına baskın düzenledi

Filistin Kızılayı: Emel Hastanesinde bir hasta oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti

Filistinli anne İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan küçük kızından günlerdir haber bekliyor

Filistinli anne İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan küçük kızından günlerdir haber bekliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek için İsrail'de
Kızıldeniz'deki güvenlik krizi, deniz ulaşımını alternatif yollara kaydırdı

Kızıldeniz'deki güvenlik krizi, deniz ulaşımını alternatif yollara kaydırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet