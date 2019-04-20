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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli bir genç, İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edildi.

Mustafa Deveci   | 20.04.2019
İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Kudüs

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci vurarak şehit etti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus kentinin güneyindeki Zatara (Tapuah) kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ileri sürülen Filistinli bir genç, bölgede bulunan İsrail güçleri tarafından vuruldu.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve 20 yaşında olduğu belirtilen Filistinli kısa süre sonra olay yerinde şehit olurken, İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.


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