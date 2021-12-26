Dolar
10.99
Euro
12.05
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,101.60
BTC/USDT
50,815.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yapma çağrılarına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralandı.

Safiye Karabacak   | 26.12.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

Ramallah

Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Homesh yerleşim birimine dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplandı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Nablus'taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine, gerçek mermiyle yaralanan 8 Filistinliye Kızılay ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığını, göğsünden vurulan bir Filistinlinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cibril, 35 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığını, bunlar arasında yüzünden vurulan bir kişinin Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Olaylarda 95 kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığını ifade eden Cibril, Kızılay ekiplerinin gazdan etkilenen hamile bir kadını evinden Rafidya Hastanesi'ne naklettiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 54 bin 762 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Türkiye'de 20 bin 470 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi
Bakan Koca: Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron kaynaklı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
İran, Omicron varyantı nedeniyle kara sınırlarını 15 gün kapatıyor

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisi Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki gösteriye müdahalesinde 3 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs'te iki Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 10 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi protestosunda 10 kişiyi yaraladı
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın hayatını kaybetti

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcinin aracıyla ezdiği Filistinli kadın hayatını kaybetti
Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı

Filistin'den Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının 'şiddet döngüsüne yol açacağı' uyarısı