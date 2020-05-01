Euro
7.74
Dolar
7.03
BIST 100
101,218.90
Altın
1,687.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan Ağrılı aileyle telekonferans ile görüştü
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Mustafa Deveci   | 01.05.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 6 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Filistinli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarındaki Kefr Kaddum beldesinde, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Müdahale nedeniyle 6 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda gösterici de atılan gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 64 bine yaklaştı
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini aştı
Hindistan'da 'tecrit' uygulaması 2 hafta daha uzatıldı
Azerbaycan'da karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail'de okullar kademeli olarak açılacak

Avrupa ülkelerinin Tel Aviv büyükelçilerinden, İsrail’in 'Batı Şeria’yı ilhak planına' tepki

Türkiye'nin Filistin’e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv’e ulaştı

Türkiye'nin Filistin’e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv’e ulaştı
Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı iki devletli çözümü sonlandırır

Filistin Dışişleri Bakanı: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı iki devletli çözümü sonlandırır
Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimi savaş suçudur

Arap Birliği: İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak girişimi savaş suçudur