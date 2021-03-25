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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esat Fırat   | 25.03.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 26 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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