Euro
8.19
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,955.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi Filistin Koordinatörü Mahmud Navace'nin de bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 30.07.2020
İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi Filistin Koordinatörü Mahmud Navace'nin de bulunduğu 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda aralarıda BDS'nin Filistin Koordinatörü Navace'nin de bulunduğu 17 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı
Xavi Hernandez koronavirüsü atlattı
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 226 kişi hayatını kaybetti
TÜSAD bayram öncesi yola çıkanlar için tavsiye listesi hazırladı
Rusya'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Yüzlerce Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kanadalı 68 milletvekilinden İsrail karşıtı kampanyaya destek

İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı

İsrail muhalefetinden iç savaş uyarısı
İsrail Dışişleri Bakanı: Amerikalılar dahil artık kimse ilhaktan söz etmiyor

İsrail Dışişleri Bakanı: Amerikalılar dahil artık kimse ilhaktan söz etmiyor
İsrailli Bakan: 'ABD koronavirüsle meşgul olduğundan ilhakla ilgili iç müzakereleri tamamlayamadı'

İsrailli Bakan: 'ABD koronavirüsle meşgul olduğundan ilhakla ilgili iç müzakereleri tamamlayamadı'