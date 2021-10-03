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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, çeşitli iddialarla 11 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 03.10.2021
İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda 3 kardeşin de aralarında bulunduğu 11 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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