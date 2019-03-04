Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail güçlerince düzenlenen gece baskınlarında 24 Filistinli gözaltına alındı.

Mustafa Deveci  | 04.03.2019
İsrail güçleri 24 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan yerel kaynaklar, Doğu Kudüs'te de 8 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında İran: Siyasal ve toplumsal dönüşümün seyri
Doğu Avrupa'da Batı-Rusya rekabeti kızışıyor
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı

Benzer haberler

'Filistin konusunda ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkeleri gördük'

'Filistin konusunda ABD ve İsrail'den korkan Müslüman ülkeleri gördük'

İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 gözaltı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu açlık grevine başladı

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu açlık grevine başladı
IFJ'den İsrail'e 'AA foto muhabirini serbest bırak' çağrısı

IFJ'den İsrail'e 'AA foto muhabirini serbest bırak' çağrısı

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı