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Dünya

İsrail: GKRY üzerinden Gazze'ye yardım gönderimine hemen başlanabilir

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden açılacak deniz koridoru vasıtasıyla yardım gönderilmesine hazır olduklarını belirtti.

Bekir Aydoğan  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
İsrail: GKRY üzerinden Gazze'ye yardım gönderimine hemen başlanabilir

Erbil

Cohen, yerel bir İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, aralarında Fransa, Hollanda ve İngiltere’nin bulunduğu ülkelerden gelecek gemilerin GKRY üzerinden geçecek deniz koridoruyla yardımları hemen göndermeye başlayabileceklerini kaydetti.

Yardımların İsrail üzerinden gelmesinin teklif edildiğini belirten Cohen, bunun olmayacağını ve yardımlara ilişkin "güvenlik kontrolleriyle bağlarını kesmek istediklerini" ifade etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü 20 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in GKRY'de Rum mevkidaşı Constantinos Kombus ile Gazze'ye bir "deniz koridoru" açılması konusunu görüştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, planlanan "deniz koridoru" kapsamında Gazze'ye gönderilen insani yardımların Larnaca Limanı'nda kurulan çok amaçlı merkezde İsrail'in koordinasyonuyla teftişten geçerek "İsrail'e uğramadan" doğrudan Gazze'ye gönderileceği belirtilmişti.

Cohen, Gazze'ye GKRY'den açılacak deniz koridorunun "İsrail'in Gazze Şeridi'nden ekonomik olarak çekilmesine katkı sağlayacağını" ifade etmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara işgalini genişletmesinin ardından Gazze'ye İsrail'den mal girişinin sağlandığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı kapatılmıştı.

Mısır'dan Gazze'ye açılan Rafah Sınır Kapısı'ndan giren insani yardımlar İsrail'in denetiminden geçiyor.

BM'ye bağlı insani kuruluşlar, 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonunun saldırılar karşısında zorla göç ettirildiği Gazze Şeridi'nde barınma imkanından yoksun sivillerin açlık, temiz su eksikliği, salgın hastalıklar riski altında yaşadığına ve insani yardımların yetersizliğine dikkati çekiyor.

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