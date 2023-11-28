Dolar
28.92
Euro
31.75
Altın
2,024.92
ETH/USDT
2,033.60
BTC/USDT
37,466.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun 7 Ekim'de başarısız olduğunu söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineledi.

Mustafa Deveci  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun 7 Ekim'de başarısız olduğunu söyledi

Kudüs

Halevi, İsrail'in kuzeyinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen "insani ara"yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

Halevi, İsrail ordusunun Gazze'deki esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar durmayacağını aktardı.

Ordunun, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısına ilişkin planları hakkında istihbarat sahibi olduğuna ancak üst düzey subayların astlarının uyarılarını büyük ölçüde görmezden geldiğine ilişkin bazı haberlere ilişkin Halevi, Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü dahil olmak üzere İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineleyen Halevi, buna ilişkin ciddi soruşturmalar olacağını ancak şu an için Gazze'ye yönelik saldırılara odaklanmaları gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Samsun'da denizdeki fırtına tarım alanlarını sular altında bıraktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere destek
İnebolu sahilinde karaya oturan geminin çevresine bariyer çekildi
Antalya'da köpeklerden kaçarken ölen çocuğun ailesine 3,9 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

Benzer haberler

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun 7 Ekim'de başarısız olduğunu söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun 7 Ekim'de başarısız olduğunu söyledi

Kassam Tugayları ve İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçladı

İsrail'den kaçan işçilerin yerini Malavililer dolduracak

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı

Hamas, İsrail'in saldırılarını kınamak için gösteri düzenleme çağrısı yaptı
Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor

Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor
İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet