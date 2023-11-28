Dolar
28.90
Euro
31.84
Altın
2,042.52
ETH/USDT
2,055.20
BTC/USDT
37,914.00
BIST 100
8,093.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası ‘’Aile Fotoğrafı’’ çekimine katılıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Liginde yarın oynanacak Manchester United maçı hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da düzenlenen Arnavutluk Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Dmitri Chirciu  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların Filistin'in sivil halkına acılar yaşattığını belirtti.

Filistin'in Moskova Büyükelçiliğinde 29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü sebebiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılan Filistin vatandaşları da Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına büyükelçilik binasına çiçek bırakarak dua etti, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, etkinliğe katılanlara desteğinden dolayı teşekkür ederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın güne özel mesajını okudu.

Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Bogdanov da Putin'in, Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.

"Rusya, Filistin halkının kendi devletini kurmasından yana"

Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek, şunları kaydetti:

"Kanlı çatışmalar Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor ve bu zamanda Rusya'nın, halkınızın, başkenti Doğu Kudüs ile 1967 sınırları içerisinde kendi egemen devletini kurma meşru hakkını hayata geçirmesinden yana tutarlı pozisyonunun teyit edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, Filistin-İsrail meselesine kapsamlı, uzun vadeli ve adil çözümün sağlanması için temel koşuldur. Ortak çabalarla, Rusya ve Filistin arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin, çeşitli alanlarda karşılıklı çıkar sağlayan işbirliğinin daha da geliştirilmesini sağlayabileceğimizden eminim."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda yarın akşam ek sefer yapılacak
Tekirdağ'da kuvvetli lodosla oluşan dalgalar sonucu sahil şeridini su bastı
Bakan Koca: Gazze'de belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceğiz
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi toplantısına katılacak

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna ordusu, gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Rusya: Ukrayna ordusu, gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Putin: Kanlı çatışma, Filistin'in sivil halkına acılar yaşatıyor

Kassam Tugayları ve İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde birbirlerini ateşkes ihlaliyle suçladı

Finlandiya, "göç kaygıları" gerekçesiyle Rusya ile tüm sınırını kapatmayı planlıyor

Finlandiya, "göç kaygıları" gerekçesiyle Rusya ile tüm sınırını kapatmayı planlıyor
Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor

Hamas ile İsrail arasındaki 2 gün uzatılan "insani ara" 5. gününde devam ediyor
İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail, Batı Şeria'da 53 günde geçen yıldan daha fazla Filistinliyi öldürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet