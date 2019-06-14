Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.90
BIST 100
90,647.67
Altın
1,355.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nın konuğu
logo
Dünya

İsrail Gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri nokta ile güneyde yer alan Han Yunus kentindeki limanı vurdu.

Gülşen Topçu   | 14.06.2019
İsrail Gazze'ye hava saldırılarını sürdürüyor

İstanbul

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Han Yunus limanını hedef aldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, limanda hasar meydana geldiği ifade edildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail yerel basınının, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Sderot kentine atılan roketin bir binaya isabet ettiğini duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

İsrail polisinin açıklamasında, atılan roket nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilmişti.

İsrailli siyasetçilerden Hamas liderlerini hedef alma çağrısı

Söz konusu roket saldırısının ardından İsrailli siyasetçiler, Hamas liderlerine suikast düzenlenmesi ve Gazze'ye şiddetli bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kurulunun (KAN) haberine göre, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, "Saldırıya şiddetli şekilde karşılık verilmesi ve Hamas liderlerinin hedef alınması gerekir." dedi.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Hamas'la varılan anlaşmaların iptal edilmesi ve İsrail'in caydırıcı gücünün yeniden kullanılması çağrısı yaptı.

Sderot Belediye Başkanı Alon Davidi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile hareketin Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar'a suikast düzenlenmesini istedi. Davidi, İsrail hükümetinin Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyon düzenlemesi gerektiğini ifade etti.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

'İsrailli siyasetçilerin tehditleri bizi korkutamaz'

'İsrailli siyasetçilerin tehditleri bizi korkutamaz'

Türkiye'den Moldova'nın 'Kudüs' kararına tepki

FKÖ'den Arap ülkelerine 'Bahreyn Çalıştayı'nı boykot edin' çağrısı

Batı Şeria'yı bekleyen 'ilhak' tehlikesi

Batı Şeria'yı bekleyen 'ilhak' tehlikesi
Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı' saldırı

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria'da 'ırkçı' saldırı
İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası

İsrail'den Gazze'ye kapsamlı deniz ablukası