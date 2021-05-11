Euro
10.07
Dolar
8.28
BIST 100
1,460.90
Altın
1,837.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yeniden vurduğu bildirildi

Hamdi Yıldız   | 11.05.2021
İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan liman bölgesini vurdu.

Yine kentin batı kesimlerindeki direniş güçlerine ait bir nokta da İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Kentin kuzeyindeki direniş gruplarından birine ait bir başka nokta da bombalandı. Kuzeydeki bölgenin hedef alınmasının ardından direniş gruplarından roket atışlarıyla karşılık verildi.

Son saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki İsrail saldırısına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 95'e yükseldiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İngiltere Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasında üçüncü aşamaya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları düşüyor ama aşılardaki 'şok edici küresel eşitsizlik' büyük risk
Türkiye ile Sırbistan arasında Kovid-19 aşı sertifikası uygulaması yakın zamanda başlayacak

Benzer haberler

Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı

Gazze'deki direniş grupları, İsrail'e karşı 'Kudüs'ün Kılıcı' adlı operasyonu başlattı

İsrail, Gazze'ye hava saldırılarına yeniden başladı

Filistin Başbakanı Iştiyye İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması için BM'nin müdahale etmesini istedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistinlilerin haklarını savunacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Filistinlilerin haklarını savunacağız
Kurtulmuş, AA'nın Filistin'in sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti

Kurtulmuş, AA'nın Filistin'in sesini dünyaya duyurduğunu ifade etti
İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını da kapattı

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısını da kapattı