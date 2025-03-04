Dolar
36.45
Euro
38.45
Altın
2,925.27
ETH/USDT
2,078.50
BTC/USDT
82,883.00
BIST 100
9,921.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durduran İsrail'in bölgeye su ve elektriği de kesmeyi değerlendirdiğini söyledi.

Faruk Hanedar  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor

Kudüs

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Omer Dostri, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'a baskı yapmak için bazı adımlar atacağını ve saldırılara yeniden başlamak için hazırlık yaptığını söyledi.

Hamas'ın ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının ilk aşamasının uzatılması önerisini "reddettiğini" savunan Dostri, İsrail'in ABD ile tam koordinasyon içinde mümkün olduğunca çok İsrailli esiri canlı olarak kurtarmak istediğini kaydetti.

Dostri, "Hamas üzerinde baskı kurmak için bir dizi önlemimiz var. Aynı zamanda askeri olarak savaşa geri dönmeye hazırlanıyoruz. Gazze'ye giden su ve elektriği kesme olasılığını da göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini durdurmuştu

İsrail, anlaşmanın 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurmuştu.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye giden elektrik ve suyu kesmeyi, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeyden güneye hareketini kısıtlamayı ve saldırıları yeniden başlatmayı planladığını aktarmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i kabul etti
Şanlıurfa'da kaza yapan ekip aracındaki 6 polis yaralandı
Azerbaycan'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" paneli düzenlendi
Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım girişini engellemesinin sonuçları konusunda uyardı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım girişini engellemesinin sonuçları konusunda uyardı

İsrail, Gazze'ye giden su ve elektriği kesmeyi değerlendiriyor

DSÖ, Gazze Şeridi'ndeki 29 hastaneden çoğunun kısmen hizmet verdiğini bildirdi

UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı

UNRWA: Gazze'de 260 bin çocuk uzaktan eğitim programına katıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de yaşadıkları yerlere dönenlere hizmet verilmesi için planlar hazırlandı

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Gazze'de yaşadıkları yerlere dönenlere hizmet verilmesi için planlar hazırlandı
İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi

İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD'den Türkiye'nin Suriye'de üs kurmasını engellemesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet