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Dünya

İsrail, Gazze'deki Filistinli işçiler için Erez Sınır Kapısı'nı açtı

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı bir hafta kapalı kalmasının ardından yeniden açtığı bildirildi.

Enes Canlı   | 09.08.2022
İsrail, Gazze'deki Filistinli işçiler için Erez Sınır Kapısı'nı açtı

Kudüs

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğü, yaklaşık bir hafta boyunca kapalı kalan Erez Sınır Kapısı'nın, İsrail'de çalışan Gazze'deki Filistinli işçiler için yeniden çalışmaya başladığını açıkladı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da İslami Cihad yöneticisi Bessam es-Saadi'yi gözaltına almasının ardından geçen salı günü güvenlik gerekçesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki kapıları kapatmıştı.

İsrail'in cuma günü başlayan ve pazar günü ateşkesle sonuçlanan saldırılarının ardından dün Gazze'deki sınır kapıları yaralıların çıkartılması gibi "insani durumlar" için açılmıştı.

İsrail'in Gazze'ye üç gün boyunca devam eden saldırıları boyunca aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 44 Filistinli hayatını kaybetmiş, 360 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail tarafında can kaybı yaşanmamıştı.

İsrail'in 15 yıldır, havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Gazze Şeridi, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösteriliyor. Birleşmiş Milletler ve uluslararası hak örgütleri bölgedeki ağır insani koşullara ilişkin sürekli uyarı yapıyor.

İsrail, Gazze'den yaklaşık 12 bin Filistinli işçiye İsrail'de çalışma izni veriyor. Şartların ağır olduğu Gazze için İsrail'de çalışan işçiler ekonomik önem arz ediyor. Uzmanlar, İsrail'in bunu Gazze'ye karşı bir "ekonomik müzakere kartı" olarak kullandığını değerlendiriyor.

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