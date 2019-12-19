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Dünya

İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

İsrail yönetimi abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 10 mile düşürdü.

Mustafa Deveci   | 19.12.2019
İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 10 mile indirildiği belirtildi. 

Kararın dün gece Gazze'den İsrail tarafına bir roket atılması nedeniyle alındığı ifade edildi.

Dün gece Gazze'den İsrail tarafına bir roket atılmış, buna karşılık İsrail ordusu da Gazze’nin kuzeyinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 

Tel Aviv yönetimi, Filistinli direniş gruplarıyla yaşanan gerilimleri gerekçe göstererek Gazze Şeridi’ndeki balıkçıların avlanma mesafesini sık sık düşürüyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yapıyor ve bu yolla 50 bin kişinin geçimini sağlıyor. 

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