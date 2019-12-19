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Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı
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Dünya

'Kendi teknolojimizi yaratıp geliştiremezsek sürekli diğer gelişmiş ülkelere yetişmeye uğraşacağız'

Malezya Başbakanı Mahathir "Gayrimüslimlerin ürettiği teknolojiyi tam yakalarken onlar çoktan başka teknolojik ilerlemeye başlamış oluyor. Kendi teknolojimizi yaratıp geliştiremezsek sürekli diğer gelişmiş ülkelerin hızına yetişmeye uğraşacağız" dedi

Ömer Faruk Yıldız   | 19.12.2019
'Kendi teknolojimizi yaratıp geliştiremezsek sürekli diğer gelişmiş ülkelere yetişmeye uğraşacağız'

Kuala Lumpur

Malezya'da 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda konuşan Başbakan Mahathir Muhammed, milli kalkınmada teknolojik ve endüstriyel gelişimin önemine vurgu yaptı.

Malezya'nın bu alanda başlattığı uzun vadeli girişimlere değinen Mahathir, "Kalkınma planlarımız sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda beşeri sermaye ve çevrenin korunmasına da odaklanmaktadır." dedi.

Mahathir, bugünkü şartlarda Malezya'nın kalkınma planlarında karşılaştığı en büyük problemin, teknolojik gelişmelerin maliyeti ve çevreye verdiği zarar olduğunu vurguladı.

Bugün Müslüman milletlerin, gayrimüslimlerin ürettiği teknolojiye bağlı olduğunun altını çizen Mahathir, "Onların ürettiği teknolojiyi biz tam yakalarken onlar çoktan başka bir teknolojik ilerlemeye başlamış oluyorlar. O halde bizim bu gelişime kendimizi alıştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mahathir, Müslüman milletlerin yerli üretimlerini yapıp kalkınmaktan başka çaresi olmadığını belirterek "Eğer kendi teknolojimizi yaratıp geliştirmeye başlamazsak sürekli diğer gelişmiş ülkelerin hızına yetişmeye uğraşacağız." dedi.

Malezya Başbakanı, Kuala Lumpur Zirvesi'nin Müslüman ülkeler için bu alanlarda somut gelişim planları başlatmasına vesile olması temennisinde bulundu.


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