İsrail Gazze'de gazetecilere yönelik 130 ihlal gerçekleştirdi

Filistin'deki El Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in, Gazze sınırındaki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri sırasında Filistinli gazetecilere yönelik 130 ihlal gerçekleştirdiğini duyurdu.

anasayfa > dünya 26.09.2018 Moustafa Maged Haboosh,Hacer Başer Gazze

İsrail Gazze'de gazetecilere yönelik 130 ihlal gerçekleştirdi

GAZZE 

Merkez tarafından yayınlanan raporda, mart ayından bu yana devam eden gösterilerde, İsrail'in müdahaleleri nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5'i kadın 112'sinin yaralandığı belirtildi.

Bu gazetecilerden 18'sinin bir defadan fazla yaralandığı aktarılan raporda, İsrail'in ihlallerinin bitmesi için 4. Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan tarafların toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh,Hacer Başer

© Anadolu Ajansı 2018