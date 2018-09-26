İsrail Gazze'de gazetecilere yönelik 130 ihlal gerçekleştirdi

GAZZE

Merkez tarafından yayınlanan raporda, mart ayından bu yana devam eden gösterilerde, İsrail'in müdahaleleri nedeniyle 2 gazetecinin hayatını kaybettiği, 5'i kadın 112'sinin yaralandığı belirtildi.

Bu gazetecilerden 18'sinin bir defadan fazla yaralandığı aktarılan raporda, İsrail'in ihlallerinin bitmesi için 4. Cenevre Sözleşmesi'ni imzalayan tarafların toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 180'den fazla Filistinli şehit oldu.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh,Hacer Başer