Hollanda'da tekbir getiren bir kişi gözaltına alındı

LAHEY

Hollanda'nın Lahey kentinde tekbir getiren bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lahey Polis Teşkilatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ihbarı değerlendiren Özel Terörle Mücadele Biriminin, tekbir getirdiği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan kişinin bulunduğu araçta bir tüpün olduğunun fark edilmesi üzerine bomba imha uzmanları tarafından yapılan aramada, aracın güvenli olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Polisin olay sırasında çevrede bir süreliğine güvenlik önlemi aldığı aktarıldı.

Konuyla ilgili her türlü olasılığın araştırılacağı belirtilirken, gözaltına alınan kişinin kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Muhabir: Abdullah Aşıran



