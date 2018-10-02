İsrail Gazze sınırında 7 Filistinliyi yaraladı

GAZZE
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaralandı.
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Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, 4'ü Cibaliye kampının doğusunda, 3 ise Gazze'nin doğusunda olmak üzere 7 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.
Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor https://t.co/icKZ7qNAgu pic.twitter.com/lGAzOZLSlm— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 2, 2018
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 34'ü çocuk 190'dan fazla Filistinli şehit oldu, binlerce kişi yaralandı.
Muhabir: Said İbicioğlu