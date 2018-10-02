Gazze'de 10 aileden 9'u güvenilir içme suyundan mahrum

Filistin İstatistik Kurumu, Gazze'de her 10 aileden sadece birinin güvenilir içme suyu temin edebildiğini açıkladı.

GAZZE

Filistin İstatistik Kurumu, Gazze'de her 10 aileden sadece birinin güvenilir içme suyu temin edebildiğini duyurdu.

Kurum tarafından yayınlanan raporda, Gazze'deki ailelerin sadece yüzde 11'inin, güvenilir içme suyuna sahip olduğu, bu oranın da her 10 aileden birine denk geldiği belirtildi.

Raporda, Batı Şeria'daki ailelerin ise yüzde 95'inin güvenilir içme suyu kaynaklarına erişebildiği aktarıldı.

Filistin genelinde (Batı Şeria ve Gazze) ailelerin yüzde 62'sinin güvenilir içme suyuna erişebilecekleri yerlerde oturdukları ifade edilen raporda, güvenilir içme suyuna erişenlerin oranının kentlerde yüzde 58, kırsal alanlarda yüzde 94 ve kamplarda yüzde 44 olduğu bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) geçen yıl yayımladığı raporda ise, Gazze'nin 2020 yılında başta su ve elektrik olmak üzere içinde bulunduğu krizler nedeniyle insan yaşamı için elverişli bir yer olmayacağı kaydedilmişti.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de, deniz, yeraltı ve kanalizasyon sularının karışması nedeniyle güvenilir içme suyu konusunda sıkıntı yaşanıyor.

Muhabirler: Mohammad Farid Mahmoud Abdullah, Esra Çetin, Hacer Başer