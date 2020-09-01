Euro
8.83
Dolar
7.37
BIST 100
1,067.26
Altın
1,988.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da açıklamalarda bulunuyor Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, Ankara’da yapılıyor
logo
Dünya

İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2 yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

Mustafa Deveci   | 01.09.2020
İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

Kudüs

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail istihbarat servisi Mossad’ın girişimleri sonucu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018'de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etti. 

Ziyaret sırasında Netanyahu'nun Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldiği, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in de görüşmede hazır bulunduğu ifade edildi.

Al Nahyan-Netanyahu görüşmesinin ardından İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın 2019'da Washington'da ABD'li yetkililerin de katıldığı bir toplantıda BAE'li yetkililerle görüştüğü kaydedildi.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle "çok sayıda" gizli görüşme yaptıklarını dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 644 bini aştı
Akademik Solunum Derneğinden sonbahar uyarısı
David Silva koronavirüse yakalandı

Benzer haberler

BAE'ye giden İsrail heyeti Abu Dabi'de ayin düzenledi

BAE'ye giden İsrail heyeti Abu Dabi'de ayin düzenledi

İsrail gazetesi: Netanyahu 2018'de gizlice BAE'yi ziyaret etti

Araplardan BAE'ye giden İsrail uçağının Suudi Arabistan'dan geçmesine tepki

İsrail'den Kerm Ebu Salim'i açma ve avlanma mesafesini 15 mile çıkarma kararı

İsrail'den Kerm Ebu Salim'i açma ve avlanma mesafesini 15 mile çıkarma kararı
BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi

BAE-İsrail-ABD heyetinin görüşmesi sona erdi
Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti