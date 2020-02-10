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Dünya

İsrail gazetesi: ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor

İsrail gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

Mustafa Deveci   | 10.02.2020
İsrail gazetesi: ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor

Kudüs

İsrail'in Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.

Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.

Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.






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