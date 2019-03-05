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Dünya

İsrail Doğu Kudüs'teki Filistinli aileden evlerini boşaltmasını istedi

Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde yaşayan Maraga ailesinden 100 yılı aşkın süredir yaşadıkları 5 dairelik binayı boşaltılmaları istendi.

Mustafa Deveci  | 05.03.2019
İsrail Doğu Kudüs'teki Filistinli aileden evlerini boşaltmasını istedi

Kudüs

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir aileye uzun yıllardır yaşadıkları binayı boşaltmaları için tebligat gönderdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin topraklarını ele geçirmek için faaliyetlerde bulunan Ateret Cohanim isimli dernek, İsrail mahkemelerince, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan mahallesinde yaşayan Maraga ailesinden yüz yılı aşkın süredir oturdukları 5 dairelik binayı boşaltmaları için alınan kararı iletti.

Gönderilen tebligatta, boşaltma kararına gerekçe olarak Maraga ailesine ait binanın bulunduğu arsanın "1881'de bölgede yaşayan Yahudi bir aileye ait olduğu" iddiası gösterildi.

Maraga ailesi, yüz yılı aşkın süredir burada yaşadıklarını ve arsanın kendilerine ait olduğunu gösteren belgelere sahip olduklarını belirterek, söz konusu arazinin Yahudi bir aileye ait olduğu iddiasını yalanladı.

Her an evlerinden zorla çıkarılma korkusu yaşayan 15 kişilik Maraga ailesinin gergin bekleyişi devam ediyor. 

Yahudi derneklerinin hedefindeki mahalle

Silvan Mahallesi, kentin Yahudileştirilmesi için çalışan Yahudi derneklerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Silvan'daki Filistinlilere ait evleri "satın almayı" hedefleyen bu derneklerin İsrail tarafından "el altından" desteklendiği dile getiriliyor.

Mescid-i Aksa'ya yakınlığı sebebiyle büyük önem arz eden mahallede Filistinlilere ait evler zaman zaman İsrail tarafından "imar izni" olmadığı gerekçesiyle yıkılıyor.

İsrail'in Silvan'da yaşayan Filistinlileri bölgeden çıkarmak için çeşitli bahaneler ürettiği, diğer yandan da mahalleye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor. 

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