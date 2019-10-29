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Dünya

İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Es-Suvane Mahallesi'nde Filistinlilere ait bir ev, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekiplerince yıkıldı.

Esat Fırat   | 29.10.2019
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

Kudüs

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs'ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan Filistinli Halid El-Fehham'a ait tek katlı ev, İsrail'e bağlı belediye ekiplerince yıkıldı.

İsrail polisleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Belediyeye bağlı ekipler de buldozerlerle Fehham ailesine ait evi yerle bir etti.

Öte yandan İsrail polislerinin Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde de Luey Fehmi Abid adlı Filistinliyi, yapım aşamasındaki evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kendi eliyle yıkmaya zorladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), geçen yıl İsrail yönetiminin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 177 evi yıktığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Abdullah Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezine göre ise İsrail makamları 2018'de Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ile çeşitli amaçlarla kullanılan tesisi yıktı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

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