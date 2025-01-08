İsrail devlet televizyonuna göre Gazzeli tutuklular çeşitli şiddet ve hakaretlere maruz kalıyor
İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun cezaevlerinde tutulan Gazzeli Filistinlilere şiddet uyguladığını ve çeşitli hakaretlere maruz bıraktığını bildirdi.
Kudüs
2024 yılı, İsrail'in işgal altındaki bölgelerde düzenlediği baskınlar ve saldırılarda binlerce Filistinlinin gözaltına alındığı ve öldürüldüğü en kanlı yıllardan biri oldu.
7 Ekim 2023'ten itibaren gözaltı sayıları hızla artarak kadınlar, çocuklar, gazeteciler ve doktorları da kapsadı.
Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetine göre Aralık 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki toplam tutuklu sayısı 10 bini geçti.
Bunların 3 bin 428'inin idari tutuklu olduğu, aralarında en az 100 çocuğun ve 22 kadının bulunduğu kaydedildi.
İsrail saldırılarının başından bu yana gözaltına alınanların çoğunun cezaevlerinde bulunduğunu aktaran KAN, son 3 ay içerisinde gözaltına alınan Gazzeli Filistinlilerin çoğunun ise askeri cezaevlerinde tutulduğunu aktardı.
KAN'ın hapishanelerdeki Filistinlilerin avukatlarından edindiği bilgilere göre, orduya ait cezaevlerinde tutulan Filistinliler şiddet ve hakaretlere uğruyor.
Gazzeli esir ve tutukluların Ofer Hapishanesi yakınlarında inşa edilen bir tesiste ve işgal altındaki Batı Şeria’daki Anatot askeri kampındaki başka bir tesiste tutulduğu bilgisini paylaşan KAN’ın haberinde, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki tesiste tutulan 12 kişinin ifadelerine göre, mahkumların çoğunun gün boyunca, uyurken ve hatta tuvalette dahi elleri bağlı halde tutulduğu, haftada yalnızca bir kez duş alırken kelepçelerinin çıkarıldığı ve bazı mahkumların gün boyu gözleri bağlı bırakıldığı belirtiliyor.
"Darp ve kötü muameleye dair kanıtlar var"
Bir tutuklunun, "Ellerim dört ay boyunca sürekli kelepçeliydi ve ilk kez kelepçelerim çıkarıldı" şeklindeki ifadelerine yer verilen haberde, "darp ve kötü muameleye dair kanıtlar olduğu" bildirildi.
Kurum, ismini açıklamadığı bir tutuklunun, sorguya götürülürken şiddet gördüklerini, hakarete uğradıklarını ve konuşmalarına izin verilmediğini aktardığını belirtti. Tutuklu, konuşmaları halinde dayak yediklerini ifade etti.
Anatot kampındaki tesis hakkında ise KAN, buranın "daha küçük olduğunu ve yaklaşık 100 tutuklu barındırdığının tahmin edildiğini" aktardı.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, tutuklular, askerlerin kendilerine hakaret ettiğini, üzerlerine tükürdüğünü ve yalnızca bir saatlik uykudan sonra uyandırılarak yarım saat boyunca ayakta durmaya zorlandıklarını, bu uygulamanın tekrar tekrar yapıldığını söyledi.
KAN, İsrail ordusunun, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki tesisteki koşulların uzun süreli tutukluluk için uygun olduğunu, tutukluların hücrelerinde ellerinin kelepçelenmediğini ve yalnızca belirli durumlarda göz bağı kullanıldığını ve ihtiyaçlarının karşılandığını" iddia ettiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.