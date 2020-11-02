Euro
9.82
Dolar
8.43
BIST 100
1,132.04
Altın
1,889.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Dünya

İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, "Silikon Vadisi" inşa etmek amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Vadi el-Cevz bölgesinde Filistinlilere ait tüm iş yerlerini yıkma projesini onayladığını duyurdu.

Esat Fırat   | 02.11.2020
İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

Kudüs

Kudüs Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki Yerel İnşa ve Planlama Komitesinin Kudüs Belediyesi tarafından Vadi el-Cevz bölgesiyle ilgili hazırladığı "Silikon Vadisi" adlı projeyi geçen hafta onayladığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin bu projeyle Doğu Kudüs’ü kalkındırmayı hedeflediği ileri sürülerek, bölgede bulunan tüm iş yerlerinin Doğu Kudüs’ün İseviyye ve Umm Tuba mahallelerine nakledileceği ifade edildi.

Projenin 3 ay içerisinde uygulamaya konulacağı ve iki yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğine vurgu yapılan açıklamada, bölgede yüksek teknolojiyle donatılmış iş merkezleri ile otellerin inşa edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün adeta atan kalbi konumunda olan Vadi el-Cevz bölgesi, içinde Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu Eski Şehir bölge surlarına da yakınlığıyla önem arz ediyor.

İsrail’in Silikon Vadisi projesine karşı çıkan Filistinlilere göre, Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs’teki Yahudi varlığını güçlendirmeyi ve kentin Arap-İslam kimliğini silmeyi hedefliyor.

Daha önce AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kudüs'teki Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Vadi el-Cevz’de bulunan yaklaşık 200 iş yerinin yıl sonuna dek yıkılması yönünde tebligat verdiğini söylemişti.

Ubeydat, yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirtmiş, “Bu kararın hedefi, Kudüs kentinin kimliği ve karakterini değiştirerek Yahudileştirme çabaları çerçevesinde işgal altındaki kentte Filistinlilere ait olan tek sanayi bölgesini ele geçirmektir." demişti.

Konuya ilişkin Hamas Hareketi adına konuşan Abdullatif el-Kanu da Kudüs kentinin boşaltılması çerçevesinde alınmış olan kararın "siyonist küstahlık" olduğunu kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD seçimleri Netanyahu'nun kaderini nasıl etkileyecek?

ABD seçimleri Netanyahu'nun kaderini nasıl etkileyecek?

Balfour Deklarasyonu, 103. yılında Filistin'de protesto edildi

İsrail’den Doğu Kudüs’te dev yıkım projesi

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı

Filistin Başbakanı, Balfour Deklarasyonu'nun 103. yılında İngiltere'ye Filistin'i tanıma çağrısı yaptı
Balfour Deklarasyonu’nun 103. yılında Filistinlilerin gözü ABD seçimlerine çevrilmiş durumda

Balfour Deklarasyonu’nun 103. yılında Filistinlilerin gözü ABD seçimlerine çevrilmiş durumda
Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında

Trump'ın İsrail'e verdiği desteğe rağmen Amerikan Yahudileri Biden'ın yanında