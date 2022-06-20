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Dünya

İsrail’de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Meclisi feshederek erken seçime gitme konusunda anlaştıkları bildirildi.

Mücahit Aydemir   | 20.06.2022
İsrail’de koalisyon ortakları Bennett ve Lapid'den erken seçim kararı

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, koalisyon ortaklarından Bennett ve Lapid, Meclisin feshedilmesi konusunda gelecek hafta oylama yapılması için anlaştı.

Meclis kararı onaylarsa İsrail yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak.

İsrail Savunma Bakanı: Ne yazık ki hükümet değişikliği faslını gerçekleştiriyoruz

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ülkede koalisyon hükümetinin erken seçim kararı alması üzerine, “Bu akşam ne yazık ki hükümet değişikliği faslını gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid’in Meclis'i feshederek erken seçime gitme kararı almasını değerlendirdi.

Gantz, “Bu akşam ne yazık ki hükümet değişikliği faslını gerçekleştiriyoruz. Hükümet, görevde olduğu bir yıl boyunca, İsrail toplumu, güvenliği ve direnci için çok şey yaptı ve geçiş döneminde de bunun için çalışmaya devam edecek.” yorumunda bulundu.

İsrailli Bakan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, bu döneme öncülük etmek için önemli çabalar sarf eden Başbakan Naftali Bennett’e teşekkür ediyor, yakında başbakanlık görevini üstlenecek olan Dışişleri Bakanı Yair Lapid’e başarılar diliyorum.

Art arda seçimler ve istikrarsızlık dönemleri iyi bir şey değil, ancak İsrail'i ve vatandaşlarını ilk sıraya koymaya kararlıyız. ”

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