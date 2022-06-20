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Dünya, Çevre

Kanada’da aşırı sıcaklar rekor kırıyor

Kanada’nın Manitoba eyaletinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarda 134 yıllık rekor kırıldı.

Seyit Aydoğan   | 20.06.2022
Kanada’da aşırı sıcaklar rekor kırıyor Fotoğraf: Mert Alper Derviş/AA

Toronto

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Winnipeg'de hafta sonu yapılan ölçümlerde sıcaklığın 37 santigrat derece olarak kaydedildiği ve bunun da 1888 yılının bu döneminde bu şehirde ölçülen 33,3 santigrat derece olan rekoru kırdığı belirtildi.

Açıklamada eyalet genelindeki birçok şehirde hafta sonu rekor sıcaklıkların görüldüğü duyuruldu.

Buna göre Carman kentinde kaydedilen 36,9 santigrat derecelik sıcaklık, 1911'deki 32,8 santigrat derecelik 111 yıllık rekoru gölgede bıraktı.

Sprague kentinde kaydedilen 34,8 santigrat derece, 1933'teki 34,4 santigrat derecenin biraz üzerine çıkarak rekor yeniledi.

Açıklamada Manitoba eyaleti genelinde 21 şehirde rekor sıcaklıklar kaydedildiği ve eyalet başkenti Winnipeg’de kırılan rekorun, son 134 yılın en sıcak haziranı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Kanada’nın en büyük metropolü Toronto’da da bu ay başında 32,1 santigrat derece ile rekor sıcaklık kaydedilmiş ve bu sıcaklığın, yılın bu döneminde 1944'te kaydedilen 31,1 santigrat dereceye göre rekor olduğu açıklanmıştı.

Uzmanlar, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalınmaması çağrısı yaparken, aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bolca su içilmesini tavsiye edildi.

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