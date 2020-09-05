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Dünya

İsrail’de binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 05.09.2020
İsrail’de binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Mostafa Alkharouf / AA

Kudüs

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Polis, bazı kişileri gözaltına almaya çalışırken, buna tepki gösteren protestocular polise "utan" diye bağırdı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

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