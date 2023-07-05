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Dünya

İsrail, Cenin'de 2 gündür devam eden saldırılarının sona erdiğini duyurdu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve buradaki mülteci kampından iki günlük kuşatmanın ardından çekildi.

Enes Canlı, Mücahit Aydemir  | 05.07.2023 - Güncelleme : 05.07.2023
İsrail, Cenin'de 2 gündür devam eden saldırılarının sona erdiğini duyurdu

Kudüs

İsrail ordu sözcülüğü Cenin'deki askerlerinin tamamının bölgeden çekildiğini açıkladı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail Ordu Radyosu'na verdiği demeçte, "operasyonun hedeflerine ulaşıldığını, Cenin Mülteci Kampı'ndaki terör altyapısını çökerttiklerini ve 300 kadar şüpheliyi gözaltına aldıklarını" söyledi.

İsrail ordusunun iki gündür kuşatma altında tuttuğu, havadan ve karadan saldırdığı Cenin Mülteci Kampı'nda geride büyük yıkım kaldı. İsrail ordusuna ait iş makinelerinin yollardaki asfaltları kazıdığı, altyapıya büyük zarar verdiği görüldü. Çatışmalar kentte büyük hasara yol açtı.

Filistinliler evlerine dönmeye başladı

İsrail askerlerinin çekilmesiyle Cenin'de hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Saldırılar sırasında Cenin Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kalan Filistinliler evlerine dönmeye başladı.

İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerinin de gün içinde kaldırılması bekleniyor.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında 4’ü çocuk, 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu da iki gün boyunca ablukaya aldığı Cenin Mülteci Kampı’nda bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.





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