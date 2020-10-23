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Dünya

İsrail basını: Tel Aviv, ABD'nin BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı

ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ne F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Mustafa Deveci   | 23.10.2020
İsrail basını: Tel Aviv, ABD'nin BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı

Kudüs

İsrail yönetiminin, geçen ay ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ABD’nin F-35 savaş uçağı satışına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ABD’yi ziyaret eden Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüştü.

Başbakanlık ve Savunma Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD’nin BAE’ye “bazı silah sistemlerinin” satışına Tel Aviv’in karşı çıkmayacağı belirtildi.

Yerel basın, bu açıklamayla Tel Aviv’in BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yaktığını aktardı.

İsrail ile BAE arasında 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Netanyahu, önceki açıklamalarında ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmalarına rağmen ABD’nin BAE’ye F-35 satışına karşı olduklarını söylemişti.

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