İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Ankara
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Netanyahu ile Blinken görüşmesinin gündemine ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan İsrail basını, Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için Orta Doğu turuna çıktığını yazdı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'i 11 kez ziyaret etmiş oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.