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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

İsrail Başbakanlığı da Netanyahu'nun evinin hedef alındığını doğruladı.

Enes Canlı  | 22.10.2024 - Güncelleme : 22.10.2024
Hizbullah, Netanyahu'nun konutuna düzenlenen İHA saldırısını üstlendi

Kudüs

Lübnan Hizbullahı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki evine 19 Ekim'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı üstlenirken, İsrail Başbakanlığı da saldırıyı doğruladı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, düzenlediği basın toplantısında, hareketin "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun evinin İHA saldırısıyla hedef alındığını doğrulandı. Ayrıca İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırdığı bildirildi.

İsrail basını, Netanyahu'nun evinin üst katında kurşun geçirmez bir camın patlama nedeniyle hasar gördüğü görüntüleri yayımladı.

İsrail devlet televizyonu KAN da İHA'nın Netanyahu çiftinin yatak odasının camında patladığını öne sürdü.

Netanyahu'nun evine İHA saldırısı

Lübnan'dan 19 Ekim'de fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde olmadığı ve yaralanan olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen bir evde kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan hanesinin görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.

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