İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da patlayıcılarla yıkımlara devam ediyor İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde işgal altında tuttuğu bölgelerde patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesinde büyük bir patlama, kente bağlı Meys el-Cebel beldesinde geniş çaplı yıkıma yol açan patlamalar gerçekleştirdi.

Öte yandan, Nebatiye'nin Beyt Yahun ve Konin beldelerinin çevresinde de sabaha karşı patlama sesleri duyuldu. NNA, İsrail güçlerinin bu bölgelerde de patlayıcılarla yıkım faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.