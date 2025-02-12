İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'nin güneyinde evleri yıkmaya devam ediyor
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.
Gazze
Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu, sabah saatlerinde, Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’na oldukça yakın noktadaki Sakka Caddesi'nin girişindeki bölgede yer alan konutları patlayıcılarla yıktı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki Fuhhari beldesinin doğusundan çekildiğini aktaran tanıklar, askerlerin burada da çekilmeden önce bölgedeki Filistinlilere ait evleri ve arazileri buldozerlerle yıktığını aktardı.
İsrail’e ait insansız hava aracının Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, bir Filistinli de ağır yaralanmıştı.
İsrail, 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
AA’yan konuşan isminin açıklanmasını istemeyen Filistinli bir yetkili, İsrail’in ateşkesin yürürlüğe girdiği 23 gün içinde insani protokolü 269 kez ihlal ettiğini belirtmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nın boşaltılmasını istedi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdüğü Tulkerim kentinin Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilerden kampı boşaltmalarını istedi.
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, saldırılarının 4. gününde Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinlilere hoparlörlerden "kamptaki evlerini boşaltmaları" çağrısı yaptı.
İsrail askerleri kampta gerçek mermilerle ateş açmaya devam ederken, zaman zaman kampın içerisinde kaynağı henüz bilinmeyen patlama sesleri duyuluyor.
İsrail ordusunun Filistinlileri kamptan ayrılmalarına izin vermeden önce detaylı arama ve sorguya tabi tuttuğu belirtiliyor.
Nur Şems Kampı'ndan zorla yerinden edilen Filistinliler, batıdan Tulkerim kenti, doğudan Anabta beldesi ve güneyden Zinaba beldesi yönünde olmak üzere üç farklı güzergahı kullanarak çıkış yapıyor.
İsrail ordusu 9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı başlatmıştı.
Sınır Tanımayan Doktorlar, salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 38 bin Filistinliyi zorla yerlerinden ettiğini bildirmişti.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
İsrail ordusu, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi günü Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişletti. İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki, bugün de Faria Mülteci Kampı'ndaki güçlerini geri çekti.
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