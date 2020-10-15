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Dünya

İsrail askerlerinin ihlalleri Gazzeli kadın çiftçileri de hedef alıyor

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırındaki bölgelere yönelik ihlalleri nedeniyle Filistinli kadın çiftçilerin de büyük zorluk çektiğini belirtti.

Hacer Başer   | 15.10.2020
İsrail askerlerinin ihlalleri Gazzeli kadın çiftçileri de hedef alıyor

Gazze

Mizan İnsan Hakları Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin 2015-2020 yıllarında Gazze sınırındaki bölgelerde gerçekleştirdiği ihlallerin kadın çiftçileri de etkilediğine dikkati çekti.

İsrail uçaklarının sınırdaki tarım arazilerine havadan kimyasal içerikli ilaçlama yapması nedeniyle kadın çiftçilerin arazilerinin zarar gördüğüne işaret edilen açıklamada, son 5 yılda askerlerin, sınır bölgelerine yönelik saldırıları ve ateş açması sonucu tarlasında çalışan bir kadının hayatını kaybettiği, 3 kadının ise yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin çıkardığı engeller nedeniyle kadınların arazilerine gidemediği, bu süre zarfında 338 kez tarlalarına ulaşımlarının engellendiği ifade edilen açıklamada, uluslararası topluma başta kadınlar olmak üzere Filistinlilere karşı ahlaki ve yasal sorumluluklarını üstlenme, suçluların da yargılanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, kadınlara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın bitirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi istendi.

İsrail güçleri, Filistinlilerin Gazze Şeridi sınırına 300 metre mesafedeki bölgeye girmesini yasaklıyor. Askerler, bu bölgedeki arazilere girmek isteyen Filistinlilere de ateş açıyor ya da gözaltına alıyor.


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