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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Dünya

İsrail askerlerinden Ramallah'a baskın

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Esat Fırat   | 30.12.2020
İsrail askerlerinden Ramallah'a baskın

Kudüs

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah'taki bazı mahallelere baskın düzenledi. Baskında 5 Filistinliyi gözaltına alan askerler, Filistinlilere ait bir araca da el koydu.

Bunun üzerine baskına tepki göstererek sokağa çıkan onlarca Filistinli ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullandı.

Çıkan olaylarda şu ana kadar yaralanan olmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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