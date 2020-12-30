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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Dünya

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, "Komutan Kaani, direniş güçlerinin gündemindeki eylemlere dikkati çekerek, bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünün yakın olduğunu söyledi." dedi.

Ahmet Dursun   | 30.12.2020
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

Ankara

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin, "yakında bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünü sağlayacak eylemlerin gündemde olduğunu" söylediği bildirildi.

İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Kaani, bugün İran Meclisi'nde yapılan kapalı oturuma katıldı.

Toplantıya ilişkin Fars Haber Ajansına bilgi veren Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Kaani'nin toplantıda milletvekillerini bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Kaani'nin bölgedeki "direniş güçlerinin" oluşumuna ilişkin bir raporu da milletvekillerine sunduğunu aktaran Beygi, "Komutan Kaani, direniş güçlerinin gündemindeki eylemlere dikkati çekerek, bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünün yakın olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Beygi, toplantının ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'yi anmak için yapıldığını söyledi.

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