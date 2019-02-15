İsrail askerlerinden Batı Şeria'daki gösteriye müdahale

İsrail askerleri Nablus'a bağlı Orif beldesinde düzenlenen gösteride bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Fotoğraf: AA/Nedal Eshtayah

NABLUS

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 1 kişiyi gerçek mermiyle yaraladı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Orif beldesinde cuma namazı sonrası İsrail'in beldede Yahudi yerleşim birimi inşa etme planlarını protesto etti.

İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullandı.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 kişi gerçek mermiyle yaralanırken, onlarca kişi ise göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Sağlık kaynakları, yaralanan Filistinlinin bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındığını aktardı.

İsrail makamlarının Filistinlilerin topraklarına el koyarak üzerinde Yahudi yerleşim birimi inşa etmeyi planladığı Orif beldesi bir taraftan da çevredeki Yitzhar Yahudi yerleşim biriminde yaşayan fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyor.

İsrail askerleri Gazze sınırında 8 Filistinliyi yaraladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 1'i çocuk 8 Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere katılan 8 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğu aktarılan açıklamada, göğsünden vurulan çocuğun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

Muhabir: Esat Fırat