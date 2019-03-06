İsrail askerleri iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde iki Filistinliyi yaraladı.

AA muhabirinin görgü şahitlerinden aldığı bilgiye göre, İsrail askerleri korumasındaki onlarca Yahudi yerleşimci, El Halil kentine bağlı Halhul beldesinde bulunan “Yunus Peygamber Makamı'na” baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerin baskınına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.

İsrail askerleri, gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale ettiği Filistinliler ise taşlarla karşılık verdi.

Filistin sağlık kaynaklarının AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halhul beldesinde çıkan olaylarda birinin durumu ağır olmak üzere iki Filistinlinin İsrail askerlerince açılan ateşle yaralandığı belirtildi.

Ayrıca, İsrail askerlerinin müdahalesinde göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca Filistinlinin de olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.

